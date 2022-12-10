Желтый уровень опасности объявлен в большинстве областей Украины.

Сегодня, 10 декабря, в большинстве областей Украины ожидается туман. В связи с этим синоптики Укргидрометцентра объявили предупреждение.

"10 декабря в южных, центральных, восточных областях и на Киевщине утром туман, видимость 200-500 метров", - предупредили они.

Из-за неблагоприятной погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают, что на дорогах и улицах возможны осложнения движения транспорта.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. Днем в большинстве областей ожидаются дожди, только в Винницкой, Одесской и Николаевской областях - без осадков.

В южных, центральных и восточных областях утром будет туман; на дорогах северной части местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части страны днем 9-14° тепла, в Крыму 15-17°.

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