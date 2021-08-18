В четверг жара еще задержится на юго-востоке и Харьковщине. Ближайшей ночью в центральных и южных областях местами ожидаются значительные дожди.

В четверг, 19 августа, во многих областях Украины будет бушевать непогода. Ожидаются град, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 19 августа

В четверг, 19 августа, жаркая погода еще задержится на юго-востоке и в Харьковской области.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

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"В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт циклона LUCIANO продолжит свое путешествие по территории Украины, смещаясь с запада на восток. Соответственно в большинстве областей еще сохранится неустойчивый характер погоды с активной грозовой деятельностью. Однако с запада на территорию Украины уже начнет распространять свое влияние антициклон FRIDOLINE, поэтому в западной части страны завтра уже будет сухо. Что касается температуры, то завтра жаркая погода еще задержится на юго-востоке и в Харьковской области, ослабление жары в вышеупомянутых регионах ожидаем в пятницу. На остальной территории Украины уже стало значительно прохладнее", - говорится в сообщении.

Завтра, 19 августа, в западных и Житомирской областях без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

В юго-восточной части и в Харьковской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

На остальной территории кратковременные грозовые дожди, местами град, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (днем в северных областях без осадков). Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный , 7-12 м/с. В центральных, южных, днем также в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко