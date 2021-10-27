В Украине на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 27-29 октября в западных (кроме Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине 27 октября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +13°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Тернополе 27 октября ночью будет +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +2°...+13°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°.
В Одессе 27 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
В Херсоне в среду ночью +4°, днем +12°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +10°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.
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