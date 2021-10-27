Почти во всех западных, восточных и еще нескольких областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 27-29 октября в западных (кроме Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +13°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Тернополе 27 октября ночью будет +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°.

В Одессе 27 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +13°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +10°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.

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Автор: Екатерина Лиманская