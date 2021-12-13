Синоптики предупреждают о гололедице и осадках.

Завтра в некоторых областях Украины ожидается гололедица. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"14 декабря в западных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

По прогнозу синоптиков, ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега; днем без существенных осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Читайте такжеВ Украине ударят морозы до -7°: прогноз погоды на 14 декабря (карта)

"В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед", - сообщили в Укргидрометцентре.

14 декабря ветер в Украине будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза, на юге страны днем 1-6° тепла.

Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, ближайшие 7 дней в Украине будет влажная и пасмурная погода. Порой ожидаются небольшие морозы, однако практически всю неделю в стране будут наблюдаться небольшой "плюс". Лишь к воскресенью столбики термометров поползут вниз.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская