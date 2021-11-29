В одной из провинций порыв ветра снес крышу, из-за чего погибли два человека

Ураганный ветер бушует в Турции. Из-за непогоды в Стамбуле рухнула башня с часами.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Сильный юго-западный ветер бушует в большей части Турции. В провинциях порывы ветра срывают крыши домов, валит деревья и конструкции.

Ураган обрушил одну из крыш в провинции Стамбула Эсеньюрт. В результате инцидента погибли два человека. Всего погибли четыре человека, а еще девять получили травмы.

При этом в Стамбуле ветер повалил башню с часами. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, из-за урагана временно остановили движение судов по проливу Босфор. Также из-за ветра шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Как ранее сообщал УНИАН, стены Кремля в Москве не выдержали натиска природы. Ураганный ветер снес строительные леса, которые стояли на кремлевской стене, а вместе с ними и зубец.

Порыв ветра поднял в воздух строительные леса и бросил конструкцию вниз под стену Кремля в центре российской столицы. В МЧС предупреждали, что порывы ветра в Москве достигнут 20 м/с.

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Автор: Анастасия Горбачева