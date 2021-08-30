В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, возможна гроза.

Сегодня в Киеве после прохладного воскресенья существенно потеплеет. В течение дня воздух прогреется до +27°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру возможен дождь с грозой.

В течение дня ветер несколько раз поменяет свое направление, а его скорость будет колебаться от 1,1 до 4 м/с.

Атмосферное давление сегодня в Киве будет очень пониженным, 742 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине сегодня, 30 августа

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Тернополе 30 августа ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +13°...+21°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°.

В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.

В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, почти безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+33°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

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Автор: Екатерина Лиманская