Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются гроза, град и шквалы.

На сегодня, 14 июня, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В частности, ожидаются грозы, шквалы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 14 июня в восточных и юго-восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская;

Крым.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где днем столбики термометров покажут +19°...+22°. На остальной территории пока будет жарко, + 26°...+31°. В течение дня на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди, местами сильные и с грозами.

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