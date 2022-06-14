На сегодня, 14 июня, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В частности, ожидаются грозы, шквалы и град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 14 июня в восточных и юго-восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Крым.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где днем столбики термометров покажут +19°...+22°. На остальной территории пока будет жарко, + 26°...+31°. В течение дня на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди, местами сильные и с грозами.