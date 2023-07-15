Укргидрометцентр предупреждает о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

В ближайшие дни в некоторых областях Украины вероятно возникновение лесных пожаров. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасность продлится в течение 15-17 июля.

"15-17 июля в Волынской, Черновицкой, Херсонской и Житомирской, 16-17 июля и в Тернопольской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Лесные пожары в Канаде-что известно

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Канада переживает "худший сезон лесных пожаров" в истории человечества.

По прогнозам, если пожары продолжат распространяться с такой скоростью, 2023 год станет годом худших пожаров в Канаде за всю историю с точки зрения размера выгоревшей площади.

Пожары в Канаде настолько масштабные и мощные, что дым от них в начале июня окутал часть штата Нью-Йорк и соседних регионов, вплоть до Мексики. Небо в городе окрасилось в апокалиптический оранжевый цвет. Тогда людей призвали носить маски, не выходить на улицу, держать окна закрытыми и отключить настройки кондиционеров, которые циркулируют воздух снаружи.

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