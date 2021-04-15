Власти рекомендуют жителям быть готовыми к эвакуации.

С начала апреля 2021 года из-за разлива рек в Перу были повреждены дома, дороги и посевы в нескольких провинциях региона Лорето и некоторых частях региона Сан-Мартин.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны (INDECI).

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Национальная служба метеорологии и гидрологии (SENAMHI) предупреждает, что уровни рек Мараньон, Укаяли, Амазонка и Напо в регионе выше опасной отметки.

10 апреля река Укаяли разлилась в нескольких городах, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб.

Также 10 апреля вышла из берегов река Морона, затопив близлежащие земли, что привело к повреждению домов и посевов.

12 апреля река Амазонка вышла из берегов, в результате чего было повреждено 114 домов и пострадали около 700 человек в районе Лас-Амазонас, провинция Майнас.

INDECI также сообщил о наводнении в соседнем регионе Сан-Мартин. Около 90 человек были эвакуированы после внезапного наводнения в районе Пахарилло, провинция Марискаль Касерес. Наводнение после сильного дождя привело к разливу местного ручья.

SENAMHI сообщает, что все реки Мараньон, Укаяли, Амазонка и Напо в регионе Лорето находятся выше уровня red alert (самый высокий уровень тревоги).

Власти рекомендовали жителям, которые живут возле рек, подготовиться к эвакуации и обеспечить себя запасами на случай чрезвычайной ситуации, включая продукты питания и воду.

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Автор: Елена Пилипчак