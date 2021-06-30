В одном из городов в опере сорвало крышу прямо во время концерта.

Ливни со штормовым ветром накрыли юг и запад Германии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в Баварии затопило несколько поселков, люди откачивают воду из подвалов и убирают с улиц тонны грязи.

А в Штутгарте сильно пострадало здание оперы. У нее частично сорвало крышу и повалило несколько скульптур. Как сообщается, в это время внутри как раз шел концерт, в зале было 250 зрителей. Сквозь дыру в крыше вода полилась на сцену, задев освещение. К счастью, никто не пострадал.

Также в городе затопило несколько автомобильных тоннелей. Ожидается, что в ближайшие дни ураган отправится на север и восток Германии.

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Автор: Екатерина Лиманская