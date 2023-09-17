Страна уже несколько дней приходит в себя после того, как из-за урагана были разрушены две дамбы, и тонны воды затопили все вокруг.

В Ливии из-за урагана "Даниэль" затопило город Дерна – там были разрушены две дамбы, поток воды из которых просто смыл город. Под воду ушла даже пустыня Аль-Мухайли.

Сейчас количество погибших оценивается на уровне 11 тысяч человек. Однако, по словам мэра Дерны, это число может возрасти до 20 тысяч.

Власти изолировали город, чтобы спасательные команды могли получить доступ. Операции по оказанию помощи описываются наблюдателями как "хаотичные". Вся Дерна в обломках, и спасатели достают трупы, которые застряют, выброшенные волнами, среди этого мусора. Там нет ни воды, ни электричества, ни топлива, ни еды.

Усложняет ситуацию то, что Ливия уже более десяти лет охвачена конфликтом, поэтому нормальных служб для экстренных случаев тут просто не осталось, а инфраструктура была давно изношена и толком не ремонтировалась.

Кроме того, группы помощи и Всемирная организация здравоохранения призывают ливийские власти прекратить хоронить жертв наводнения в братских могилах, расположенных возле воды. Они говорят, что это может вызвать риск для здоровья, отравляя воду, а также принесет страдания семьям погибших.

Катастрофа в Ливии: что известно

12 сентября на востоке Ливии после сильнейших дождей, вызванных ураганом "Даниэль", обрушилась дамба. Тонны воды хлынули в город, разрушая дома и забирая тысячи жизней. По последним данным, погибших минимум 11 тысяч, число жертв может возрасти до 20 тысяч.

Кроме того, тысячи людей числятся пропавшими без вести. Не исключено, что их тела находятся под обломками разрушенных зданий или были отнесены водой в море.

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