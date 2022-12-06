В Колумбии пассажирский автобус попал под оползень. В результате трагедии десятки человек оказались заживо погребенными подл землей. Об этом сообщает Reuters.
Оползень, вызванный проливным дождем, обрушился на автобус на северо-западе страны. В результате инцидента погибли 34 человека, среди которых восемь - несовершеннолетние.
Власти заявили, что удалось спасти девять человек.
Отмечается, что оползни в Колумбии обычны из-за гористой местности, частых проливных дождей и особенностей постройки домов.
Согласно государственной статистике Колумбии, в 2022 году события, связанные с проливными дождями, унесли жизни более 216 человек и оставили без крова 538000 человек. Цифры показывают, что еще 48 человек числятся пропавшими без вести по всей стране.
Трагедия в Италии: на острове Искья сошел мощный оползень
Как сообщал Погода УНИАН ранее, несколько человек погибли в конце ноября в результате оползня, вызванного проливными дождями, на острове Искья.
Оползень унес по крайней мере восемь жизней, а десять человек пропали без вести. Под водой оказались целые улицы, отдельные постройки просто в море.