Из-за проливных дождей оползень сошел на пассажирский автобус.

В Колумбии пассажирский автобус попал под оползень. В результате трагедии десятки человек оказались заживо погребенными подл землей. Об этом сообщает Reuters.

Оползень, вызванный проливным дождем, обрушился на автобус на северо-западе страны. В результате инцидента погибли 34 человека, среди которых восемь - несовершеннолетние.

Власти заявили, что удалось спасти девять человек.

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Отмечается, что оползни в Колумбии обычны из-за гористой местности, частых проливных дождей и особенностей постройки домов.

Согласно государственной статистике Колумбии, в 2022 году события, связанные с проливными дождями, унесли жизни более 216 человек и оставили без крова 538000 человек. Цифры показывают, что еще 48 человек числятся пропавшими без вести по всей стране.

Трагедия в Италии: на острове Искья сошел мощный оползень

Как сообщал Погода УНИАН ранее, несколько человек погибли в конце ноября в результате оползня, вызванного проливными дождями, на острове Искья.

Оползень унес по крайней мере восемь жизней, а десять человек пропали без вести. Под водой оказались целые улицы, отдельные постройки просто в море.

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