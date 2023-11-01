31 октября воздух в столице прогрелся до +21,7°.

В Киеве второй день подряд продолжаются температурные рекорды. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, 31 октября в столице максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С. Это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в этот день в 1926 году.

Погодные рекорды в Киеве

Напомним, что 30 октября аномальное тепло в Киеве также установило температурный рекорд. В частности, максимальная температура воздуха в этот день достигла +20,6°С. Это на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года.

Видео дня

Всего в столице с начала года уже зафиксировано более 40 температурных рекордов.

28 октября в Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер. В этот день через территорию Украины перемещался циклон "Armin", который и вызвал непогоду. В частности, в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году. В этот день рекорд скорости ветра также зафиксировали в Барищевке.

Всего жертвами непогоды в Украине стали четыре человека: в Фастовском районе погиб 61-летний мужчина, еще двое мужчин погибли в Киеве. Также один человек погиб в Днепропетровской области.

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