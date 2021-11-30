Без утепления остался дом на улице Григоренко, 39В.

В Дарницком районе Киева шквальный ветер снес утеплитель из многоэтажного дома.

Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.

Без утепления остался дом на улице Григоренко, 39В.

"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал Руденко.

Ураганный ветер обрывал утеплитель из дома огромными пластами. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

Комментаторы отмечают, что утеплитель, вероятно, был некачественно установленным, а мастера могли сэкономить на материалах.

"Ну на клею да шпильках сэкономили, вот и штукатурка не выдержала",

"Интересно кто делал такое утепление",

"Мастеров надо найти и заставить все переделать за свои деньги",

- пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, в Испании после проливных дождей началось наводнение. Припаркованные на улице автомобили оказались полностью в воде. В городе Бильбао, что в Стране Басков на севере Испании начались проблемы с электричеством.

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Автор: Марта Гичко