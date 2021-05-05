Сегодня в Киеве будет теплая погода / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 5 мая, в столице ожидается небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +9°.
Практически весь день будет немного облачно.
Ожидается ветер со скоростью до 5,7 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Народные приметы 5 мая
5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".
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