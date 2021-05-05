Осадки обойдут столицу стороной.

В среду, 5 мая, в столице ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +9°.

Практически весь день будет немного облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 5,7 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Народные приметы 5 мая

5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".

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Автор: Елена Пилипчак