Осенняя аномалия удивила жителей города.

В Винницу частично "вернулась" весна - в центре обильно зацвела акация. Обычно дерево зацветает в конце мая и в начале июня, поэтому такая осенняя аномалия уже привлекла внимание жителей города.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Деревья, которые растут возле многоэтажек, расцвели обильно и очень красиво. Жители города спешат делать селфи возле цветения нежно-сиреневого цвета.

Такое "возвращение" весны продержится недолго - ночью температура в Виннице уже опускается до нуля, поэтому цветение уже повреждает заморозок. Осенняя аномалия выглядит довольно странно - люди уже надевают теплую одежду, деревья сбрасывают листья, а на фоне этого цветет акация.

Как уже сообщал УНИАН, погода на 11 октября приятно поразит тех, кто уже успел соскучиться по теплу. Сегодня температура в Украине подскочит почти до + 20°, особенно тепло будет в южных и восточных областях.

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Автор: Полина Кузенко