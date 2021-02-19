Из-за снегопадов в Карпатах могут сойти лавины

Таким погодным условиям предоставлен 3-й уровень опасности.

Ученые определяют снеголавинную опасность / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

На выходных, 20-21 февраля, в Карпатах возможен сход лавин.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"В связи со снегопадами, 20-21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен 3-й уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на выходные 20-21 февраля: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу в Украине выглянет солнце и потеплеет до +4°. В воскресенье температура продолжит повышаться: ночной мороз станет мягче, а дневной "плюс" постепенно продолжит расти. Восточные регионы зальют дожди.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье погода не изменится, температура: -2°...+3°.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем + 5°, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье ожидается -1°...+ 5°, погода практически не изменится.