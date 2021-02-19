Из-за снегопадов в Карпатах могут сойти лавины
Таким погодным условиям предоставлен 3-й уровень опасности.
На выходных, 20-21 февраля, в Карпатах возможен сход лавин.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Потепление не означает плавный переход к подснежникам": синоптик дала подробный прогноз на выходные
"В связи со снегопадами, 20-21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен 3-й уровень опасности.
Прогноз погоды в Украине на выходные 20-21 февраля: данные Погоды УНИАН
В ближайшую субботу в Украине выглянет солнце и потеплеет до +4°. В воскресенье температура продолжит повышаться: ночной мороз станет мягче, а дневной "плюс" постепенно продолжит расти. Восточные регионы зальют дожди.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье погода не изменится, температура: -2°...+3°.
Во Львове в субботу ночью -4°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем + 5°, переменная облачность.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье ожидается -1°...+ 5°, погода практически не изменится.
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