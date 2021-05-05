Самым холодным днем месяца было 8 апреля.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура апреля в Киеве составляла +8°, что на 2° ниже климатической нормы.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Холоднее всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до -0,5°, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура поднялась до +22°.

Также осадков на проспекте Науки выпало близко к норме - 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей.

Похолодание в мае в Украине

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорит, что период похолодания продлится с 3 по 8 мая.

"Температура максимальная днем +10°...+ 15°, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак