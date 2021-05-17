Местным жителям приходится передвигаться на каноэ. Вакцину от коронавируса также доставляют лодками.

Самое страшное наводнение за последние сто лет пришло в крупнейший штат Бразилии - Амазонас.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, обильные дожди привели к увеличению уровня воды в реках. В двадцати муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены целые районы, дома, улицы, людям приходится передвигаться на лодках и каноэ.

В целом 350 тысяч человек уже столкнулись с последствиями непогоды - либо эвакуированы, либо закрыты в отрезанных водой от цивилизации районах.

В стране, которая находится среди лидеров мира по количеству случаев коронавируса, непогода заставляет врачей доставлять вакцины лодками - от дома к дому.

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Автор: Екатерина Лиманская