Мальчики 7, 10 и 12 лет доставлены в больницу.

В Пуэрто-Рико от удара молнии пострадали трое несовершеннолетних, которые во время грозы находились на побережье. Об этом сообщает Centinela35.

"По меньшей мере трое несовершеннолетних пострадали от удара молнии на пляже Монтонес в Исабеле", - говорится в сообщении

Как отмечается, дети были на пляже во время грозы, когда рядом с ними ударила молния. Пострадавшим несовершеннолетним - 7, 10 и 12 лет, они имеют американское гражданство, но проживают в муниципалитете Тоа Баха в Пуэрто-Рико.

Мальчики были доставлены в больницу, но сейчас находятся в стабильном состоянии. Момент поражения попал на видео.

Местные власти призывают людей быть осторожными во время непогоды, в частности на побережье.

Последствия непогоды в мире

Напомним, циклон "Ремаль", который распространился на Индию и Бангладеш, убил, как минимум, 16 человек. По данным Reuters, мощный шторм с ливнями, вызванными циклоном "Ремаль", произошли в понедельник, 27 мая, на побережье. Это природное явление стало первым циклоном в Бенгальском заливе накануне сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь. Из-за изменений климата штормы в этой части континента стали более интенсивными.

По словам представителей метеослужбы, поздно вечером в воскресенье, развивая скорость до 135 км/ч (84 миль в час), шторм пересек район южного порта Бангладеш Монгла и прилегающих островов Сагар в индийской Западной Бенгалии, выйдя на берег около 21:00. В Бангладеше погибли по меньшей мере 10 человек. При этом двое погибли, когда направлялись в убежища.

По словам спасателей, люди обычно очень неохотно оставляют свой скот и дома, чтобы отправиться в убежища от циклонов. Они ждут до последней минуты, когда часто бывает слишком поздно.

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