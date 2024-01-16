В столице ожидается усиление ветра.

В Киеве уже в ближайший час ожидается усиление ветра. Непогода сохранится до конца суток. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 16 января порывы ветра 15-18 м/с", - сообщили синоптики.

По их данным, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Из-за непогоды в столице объявлен І уровень опасности.

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Погода в Киеве - чего ждать в ближайшие дни

По прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни погода в столице Украины будет нестабильной. Ожидается колебание температура от морозов до" плюсов", осадки, повышенная влажность и сильный порывистый ветер.

16 января будет облачно, ожидается 2-5 градусов мороза. 17 января придет похолодание. Температура ночью упадет до -10...-12 градусов! В то же время ожидается прояснение.

18 января ночью -5...-7 градусов, а уже днем 18 января придет потепление до +4 градусов. Повышение температуры в Киеве будет сопровождаться ночью снегом, а днем дождем. Также синоптик попеджает о повышенной влажности в столице.

"И практически ежедневно ветер - если не штормовой, до 15 метров в секунду, так порывистый", - предупредила синоптик.

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