Из-за ливней карпатские реки могут выйти из берегов - синоптики
Из-за дождей в горных районах могут сформироваться селевые потоки.
В связи с прогнозируемыми сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидается повышения уровня воды на 0,3-1,5 м.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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В ГСЧС отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонового стока и локальных селевых потоков.
Погода в Украине на выходных
Завтра, 26 сентября, в большинстве западных областей Украины ожидаются сильные дожди.
В частности, ожидается, что ливни пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики отнесли такие погодные явления ко второму уровню опасности (оранжевому). Это означает, что такие стихийные метеорологические явления могут принести угрозу для населения и нарушить функционирование хозяйственного комплекса страны.
В воскресенье, 27 сентября, в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах - град.
В западных ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, которые синоптики отнесли к первому уровню опасности (желтому). То есть такие явления погоды создают определенные неудобства, но не несут серьезной угрозы.
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