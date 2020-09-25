Из-за ливней карпатские реки могут выйти из берегов - синоптики

16:23, 25 сентября 2020
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Из-за дождей в горных районах могут сформироваться селевые потоки.

Реки в Карпатах наполнятся водой / Фото Марина Григоренко
Реки в Карпатах наполнятся водой / Фото Марина Григоренко

В связи с прогнозируемыми сильными ливнями, в реках Карпатского региона ожидается повышения уровня воды на 0,3-1,5 м.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В ГСЧС отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонового стока и локальных селевых потоков.

Погода в Украине на выходных

Завтра, 26 сентября, в большинстве западных областей Украины ожидаются сильные дожди.

В частности, ожидается, что ливни пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики отнесли такие погодные явления ко второму уровню опасности (оранжевому). Это означает, что такие стихийные метеорологические явления могут принести угрозу для населения и нарушить функционирование хозяйственного комплекса страны.

В воскресенье, 27 сентября, в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах - град.

В западных ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, которые синоптики отнесли к первому уровню опасности (желтому). То есть такие явления погоды создают определенные неудобства, но не несут серьезной угрозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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