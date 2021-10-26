Из-за этого антициклона сухая погода установится почти по всей континентальной Европе.

В Украине из-за антициклона Rozamunde будет много солнца, осадков не ожидается.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот антициклон станет завтра причиной сухой погоды практически во всей континентальной Европе.

"Наконец станут виднее движения более теплого воздуха. Ближайшей ночью еще задерживаются "минусы", днем будет холодновато на Востоке и Северо-востоке, но все же - явная тенденция к постепенному потеплению", - рассказала синоптик.

По ее данным, в ночь на среду в Украине от -4° до +4°, местами до -5°...-7°, завтра днем максимальная температура воздуха составит +9°...+12°, на юге +11°...+14°.

"Но в дальнейшем ночные "минусы" будут растворяться в более теплом воздухе, днем столбики термометров поползут ощутимо выше", - говорит синоптик.

На выходных, по прогнозу Натальи Диденко, будет солнечно и тепло: +10°...+15, в западных областях до +18°.

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Напомним, по данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, до конца октября в Украине изменится погода. На смену холодам, которые сейчас накрыли страну, придет потепление.

По ее данным, ситуация начнет меняться со среды, 27 октября, благодаря сдвигу антициклона в восточном направлении. Это приведет к изменению направления ветра и повышению температуры. Начиная со среды в большинстве областей морозов не будет.

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Автор: Екатерина Лиманская