Благодаря антициклону в Украине установилась спокойная, но холодная погода.

До конца октября в Украине еще изменится погода. На смену холодам, которые сейчас накрыли страну, придет потепление.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, сейчас на территорию Украины в плане температуры начала влиять холодная воздушная масса с северных широт. А в плане атмосферного давления влияет антициклон, который и обеспечивает украинцам спокойную погоду, ясное небо, но одновременно невысокие температуры.

"Температуры ночью будут опускаться ниже нуля, ожидаются морозы. В восточных областях может быть до -10°. В Карпатском регионе также сохранится морозная погода. Но в дневные часы температура все равно будет преимущественно плюсовая. К примеру, во вторник, 26 октября, в Киеве ожидаем около +10°... +12°", - рассказала синоптик.

По ее данным, ситуация начнет меняться со среды, 27 октября, благодаря смещению антициклона в восточном направлении. Это приведет к изменению направления ветра и повышению температуры.

"Начиная со среды, 27 октября, по всей территории Украины мы ожидаем потепление. Нельзя сказать, что оно будет очень существенным, но ощутимым по сравнению с началом недели. Температуры будут несколько выше. Например, до +14° для Киева, до +15° для западных областей. Такие же показатели будут по восточным областям. На юге на выходные может быть +17°... +18°", - сообщила Наталья Птуха.

Она добавила, что ночи уже не будут такими прохладными. Начиная со среды в большинстве областей морозов не будет.

"В ночь на среду, 27 октября, значения несколько ниже нуля могут быть в восточных областях. Но в ночь на четверг и в ночь на пятницу по всей территории страны ночью будет в пределах 0°... +5°", - сказала она.

Погода на выходные

По данным синоптика, на выходные температура в ночные часы местами может достигать +8°... +10°.

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"В целом на конец недели ожидаем потепление на всей территории Украины", - резюмировала она.

Наталья Птуха добавила, что до конца месяца осадков в Украине не ожидается.

"Потому что над нашей территорией будет поле повышенного давления, поэтому никакие фронты, осадки к нам не попадут", - резюмировала она.

По данным синоптика, такая погодная ситуация продержится до понедельника, 1 ноября.

Как сообщалось ранее, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к норме.

По их прогнозу, месячное количество осадков в ноябре ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская