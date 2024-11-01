В ряде областей за несколько дней вероятен мокрый снег и его налипание, а также сильный ветер.

В начале следующей недели в ряде областей Украины ожидается почти зимняя погода. Вероятен мокрый снег, налипание снега, а также сильный ветер. об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Внимательно. 4 ноября в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины, по предварительному прогнозу, ожидается сложная погода - мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер!"

Завтра же, по ее данным, погода также будет непростой. Нашу страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет дожди ближайшей ночью и завтра в первой половине дня в западные, северные и центральные области. А с обеда будет идти дождь на востоке и западе. Только на юге Украины будет сухо.

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"Северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду!" - предупредила синоптик об опасности в субботу.

В тылу холодного атмосферного фронта, по ее данным, будет распространяться воздух арктического происхождения - соответственно, ожидается похолодание до дневных +6...+10 градусов. Только на юге воздух еще прогреется до +11...+16, местами - до +16...+18 градусов, но и там в воскресенье также станет холоднее.

Погода в Киеве - прогноз

"В Киеве 2-го ноября предполагается похолодание до +9 градусов, в воскресенье - до +6 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

В столице, по ее словам, также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Ближайшей ночью и завтра до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и в течение воскресенья, 3 ноября, в Киеве - без осадков", - рассказала она.

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