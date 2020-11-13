Без снега, но с дождями: синоптики поделились прогнозом на зиму в Украине

Синоптики прогнозируют бесснежную зиму, однако не исключаю вероятность дождей.

Этой зимой вместо снега прогнозируют дожди / фото pixabay.com

Дожди или снега выпадают локально, и в этом случае лучше следить за недельными прогнозами синоптиков. Но, скорее всего, зимой в Украине сохранится засушливая погода.

Прогнозировать вероятность осадков на месяц или несколько вперед очень сложно, сказала в комментарии "Апострофу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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"На большей части территории Украины вероятнее всего будет продолжаться засуха, хотя не исключено, что в отдельных регионах осадки могут выпадать в достаточном количестве", – сказала Балабух.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко прогнозирует бесснежную зиму, однако не исключает, что в зимний период будут дожди. И это не худший вариант, говорит синоптик, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Аномально теплая зима в Украине: прогноз синоптиков

У синоптиков есть все основания ожидать, что зима 2020/2021 годов будет аномально теплой.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, как и в прошлом году у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.

Однако вряд ли грядущая зима будет теплее предыдущей, но в среднем температура будет выше на 2 градуса, говорит Балабух.

Вместе с тем, ученая сообщила, что данный год уже конкурирует с 2016, который был самым теплым за все время метеорологических наблюдений.