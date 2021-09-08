Кроме того, в нескольких областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сегодня в нескольких областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также как сообщается, в ближайшее время кое-где в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

Погода в Украине 8 сентября

По данным Укргидрометцентра погоду в Украине продолжает определять мощный антициклон Hermelande, который расположен над восточной частью Европы. По всей территории страны температура воздуха начинает постепенно повышаться, однако в восточной ее части все еще будет оставаться низкой, с ночными заморозками.

Так, 8 сентября, в Украине ожидается сухая погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем ожидается на уровне 18-23° тепла, в Карпатах до 16° тепла.

Автор: Екатерина Лиманская