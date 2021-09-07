Снижение температуры ожидается уже ближайшей ночью.

В Украине ближайшей ночью ожидаются заморозки на почве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, заморозки ожидаются в восточных областях Украины.

"Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Как сообщал Погода УНИАН, в Украину идет "бабье лето". Уже со среды, 8 сентября, жители Украины почувствуют потепление. С середины текущей недели в Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти.

"В ближайшие сутки дневные температуры будут на уровне +14... +19 градусов. Но в конце недели мы снова будем иметь температурные показатели в пределах +20... +25 градусов днем, на юге и юго-востоке, на Приазовье возможны более высокие температуры",- сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Автор: Екатерина Лиманская