3 января в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

Во многих областях Украины в понедельник, 3 января, ожидается усложнение погодных условий. Спасатели объявили первый уровень опасности – "желтый".

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Чрезвычайники обращают внимание, что в северных, центральных и восточных регионах ночью выпадет значительное количество снега.

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях в ночь на 4 января возможны метели.

Читайте такжеТемпературные "качели" и возвращение морозов: какой будет погода в Украине на этой неделе (карта)В течение суток в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве

По Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах – гололедица, в течение суток порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Погода 2 января в Украине и Киеве

Сегодня, 3 января, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Сухо будет лишь на юго-западе, местами в центральных и южных областях. По всей стране будет плюсовая температура, местами до +7°...+11°.

Неделя в Киеве начнется с пасмурной и дождливой погоды. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

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