Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°

Это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года.

В Германии - новые температурные рекорды / Фото ua.depositphotos.com

В Германии зафиксирован рекордный температурный скачок в течение недели.

Метеостанция в Геттингене показала потепление почти на 41,9°, сообщили в Немецкой метеорологической службе, передает Meteoprog.ua.

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Рекорд был установлен под влиянием полярного вихря с низкими температурами в середине февраля и сменившего его теплого субтропического воздуха с Атлантики.

Если 14 февраля метеорологи отметили температуру -23,8°, то 21 февраля столбик термометра был на отметке +18,1°. Это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года, отметили в Немецкой метеорологической службе.

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