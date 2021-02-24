Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°

12:35, 24 февраля 2021
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Это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года.

В Германии - новые температурные рекорды / Фото ua.depositphotos.com
В Германии - новые температурные рекорды / Фото ua.depositphotos.com

В Германии зафиксирован рекордный температурный скачок в течение недели.

Метеостанция в Геттингене показала потепление почти на 41,9°, сообщили в Немецкой метеорологической службе, передает Meteoprog.ua.

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Рекорд был установлен под влиянием полярного вихря с низкими температурами в середине февраля и сменившего его теплого субтропического воздуха с Атлантики.

Если 14 февраля метеорологи отметили температуру -23,8°, то 21 февраля столбик термометра был на отметке +18,1°. Это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года, отметили в Немецкой метеорологической службе.

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Автор: УНИАН

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Теги: погодаэкологияГерманиятемпература
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