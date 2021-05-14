Зима не хочет быстро покидать высокогорье.

Сегодня, 14 мая, температура в Карпатах упала до +2°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский - облачно, ветер юго-западный 4-5 м/с. Температура воздуха +2°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая: данные погоды УНИАН

В пятницу, 14 мая, дожди накроют западные и северные области, а также Киевщину. При этом максимальная температура +25° будет достигнута в восточных регионах. Холоднее всего будет на Львовщине: здесь столбики термометров не поднимутся выше +18°.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +10°, днем +18°.

В Одессе 14 мая - малооблачно, температура ночью +12°, днем +19°.

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Автор: Елена Пилипчак