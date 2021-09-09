По словам синоптика Натальи Диденко, 10 сентября в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Континентальная Европа оказалась под влиянием антициклонов, которые принесли тепло. Завтра в Украине, которая также принадлежит этой синоптической локации, будет сухая и солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха 10 сентября в большинстве областей будет достигать в течение дня +20...+26 градусов.

В Киеве завтра ожидается солнечная погода и +22...+25 градусов, говорит синоптик.

Читайте такжеСтало известно, когда ждать похолодания в Украине (карта)

"Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного - не пропустите", - посоветовала она.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил о дождях и похолодании в Украине. По его данным, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Но уже начиная с 20-х чисел сентября начнутся температурные "качели": сначала похолодает, потом опять кратковременно потеплеет, а закончится месяц холодами.

"К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до 17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем 10-12, ночью 5 градусов", – предупредил он.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская