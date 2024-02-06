Завтра в столице и Киевской области будет аномальная жара для февраля.

Похоже, национальный прорицатель погоды сурок Тимка не соврал о наступление ранней весны: уже завтра Киевщине днем обещают плюс 12 градусов тепла.

В то же время аномальную для февраля жару будет сопровождать бешеный ветер с порывами до 15-20 м/с, говорится в новом прогнозе Украинского гидрометцентра.

"На Киевщине температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла", - такая "жара" ждет киевлян 7 февраля.

Среда будет облачной, но с проблесками солнца. Ночью возможны дожди с мокрым снегом. Роза ветров будет юго-западной, средней скоростью 7-12 м/с.

Из-за возможного разгона стихии на 7 февраля объявлен I уровень опасности.

Сурок Тимка навещал украинцам конец зимы

2 февраля харьковский сурок Тимка вынес вердикт зиме: степной прорицатель не увидел своей тени. Это значит, что теплая весна в Украину придет преждевременно - на 6 недель раньше, чем ожидалось.

Интересно, что Тимка не единственный сурок, которому, похоже, надоела зима. 28 января в Киевском зоопарке "12 месяцев" преждевременно проснулся прорицатель Викентий. Собственной тени народный "метеоролог" также не увидел.

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