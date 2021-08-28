Сегодня небольшие дожди ожидаются лишь на крайнем севере страны.

Сегодня, 28 августа, практически по всей стране будет хорошая погода: небольшие дожди возможны лишь в Черниговской и Киевской областях. На востоке воздух прогреется до +31°, здесь будет много солнца. На остальной территории - облачно, прохладнее всего будет на западе страны, +18°...+20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня в западных областях будет свежо. Днем столбики термометров покажут +18°...+20°. Без осадков, но будет облачно с прояснениями.

Чуть теплее будет в северных областях Украины. Здесь воздух прогреется до +24°. В Черниговской и Киевской областях ожидаются небольшие дождики. Также будет облачная погода.

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В центре страны погода будет неодинаковой. В Винницкой области - прохладнее всего, до +21°. А на остальной территории теплее: +26°...+29°. В Полтавской и Днепропетровской областях ожидается ясная и безоблачная погода.

На востоке сегодня будет много солнца. Воздух здесь прогреется до +31°, без осадков.

Чуть свежее будет на юге Украины и в Крыму. Здесь ожидается +26°...+30° и местами небольшая облачность.

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Автор: Екатерина Лиманская