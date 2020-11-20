Наводнения, штормы и волны тепла: жертвами стихии за 10 лет стали более 410 тысяч человек

09:22, 20 ноября 2020
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Последствия будут только усиливаться, если не предпринять немедленных и решительных действий.

Самыми смертоносными бедствиями были экстремальные температуры и штормы / Фото REUTERS
Самыми смертоносными бедствиями были экстремальные температуры и штормы / Фото REUTERS

В мире за последние 10 лет в результате стихийных бедствий, связанных с погодой и климатом, погибли более 410000 человек.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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Так, за десятилетие 83% всех бедствий, спровоцированных природными причинами, вызванные такими экстремальными явлениями, как наводнения, штормы и волны тепла, привели к гибели людей в подавляющем большинстве в странах со средними и низкими доходами. Число пострадавших достигло 1,7 млрд. При этом самыми смертоносными бедствиями были экстремальные температуры и штормы.

Влияние глобального потепления на людей опустошает жизни и средства к существованию. Последствия будут только усиливаться, если не предпринять немедленных и решительных действий. Мировое сообщество должно предоставить дополнительные ресурсы развивающимся странам для борьбы с рисками, связанными со стихийными бедствиями.

В течение 10 лет необходимо направлять на эти цели по 50 млрд долларов ежегодно. По словам экспертов, эти средства не идут ни в какое сравнение с экономическими последствиями пандемии COVID-19, которые уже превысили 10 трлн долларов.

Оказывается, что в течение первых месяцев нынешней пандемии коронавируса в мире было зарегистрировано более 100 стихийных бедствий, от которых пострадали более 50 млн человек. В 2019 году в мире было 308 природных катастроф, связанных с погодой и климатом, которые привели к гибели 24396 человек, а число пострадавших достигло 97,6 млн.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: экологияклиматштормураганстихия
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