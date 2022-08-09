По словам синоптика Натальи Диденко, в этих регионах температура будет подниматься до +40 градусов.

Восток и юг Украины еще долго будет страдать от мощной жары.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, временами там температура будет подниматься до +38...+40 градусов.

"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38...+40 градусов!"- сообщила синоптик.

Так, по ее прогнозу, завтра жара остается в восточных областях Украины, в южной части и в Днепре с районами. По данным синоптика, в этих регионах ожидается в течение дня +30...+35 градусов.

На остальной территории Украины 10 августа будет свежее, температура воздуха предполагается комфортной, +20...+26 градусов. Чуть выше температура будет на Полтавщине и в Кропивницком с районами, +25...+29 градусов.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в среду периодически в западных областях, возможны вдоль полосы Винницкая-Черкасская-Черниговская-Сумская области", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Также, по ее данным, завтра в южной части Украины возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине ожидается очень жаркая погода. В первой половине недели сильная жара в +34°...+37° накроет южные, восточные и часть центральных областей. При этом на западе и севере страны ожидается комфортная температура около +20°...+25°. С середины недели температурные контрасты сгладятся: жара на юге и востоке немного ослабнет, а на западе и севере столбики термометров поднимутся.

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