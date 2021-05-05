Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности.

До конца суток 5 мая и в течение 6 мая в Киеве будет наблюдаться сильный ветер.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Отмечается, что в Киевской области и Киеве порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности - желтый.

Пожарная опасность в Украине

Сегодня, 5 мая, в нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Так, в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Автор: Елена Пилипчак