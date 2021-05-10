В южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

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Так, сегодня, 10 мая, в южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

В понедельник, 10 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. На западе потеплеет до +23°, в центре, на юге и на севере - до +18°, на востоке - до +17°.

Погода в Киеве

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°. Весь день будет солнечно. Ожидается ветер со скоростью до 2,7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

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Автор: Светлана Закелова