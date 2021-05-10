Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото УНИАН
В понедельник, 10 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. На западе потеплеет до +23°, в центре, на юге и севере - до +18°, на востоке - до +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +6°, днем +17°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +8°, днем +21°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.
- В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
- В Тернополе 10 мая ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +7°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +8°, днем +23°.
- В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью +7°, днем +21°.
- В Виннице сегодня солнечно, +6°...+19°.
- В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью +6°, днем +19°.
- В Черкассах - солнечно, ночью +6°, днем +18°.
- В Кропивницком - солнечно, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Полтаве сегодня малооблачно, температура воздуха +8°...+17°.
- В Одессе 10 мая - малооблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +18°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет малооблачно, ночью +7°, днем +18°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +6°...+18°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Симферополе в понедельник - малооблачно, +6°...+14°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +22°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +7°, днем +23°.
Народные приметы 10 мая
10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".
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