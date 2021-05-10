В стране установится теплая погода.

В понедельник, 10 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. На западе потеплеет до +23°, в центре, на юге и севере - до +18°, на востоке - до +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +6°, днем +17°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +8°, днем +21°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.

В Ривне в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Тернополе 10 мая ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью +7°, днем +20°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +8°, днем +23°.

В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью +7°, днем +21°.

В Виннице сегодня солнечно, +6°...+19°.

В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью +6°, днем +19°.

В Черкассах - солнечно, ночью +6°, днем +18°.

В Кропивницком - солнечно, температура ночью +8°, днем +18°.

В Полтаве сегодня малооблачно, температура воздуха +8°...+17°.

В Одессе 10 мая - малооблачно, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +18°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет малооблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +17°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +6°...+18°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.

В Симферополе в понедельник - малооблачно, +6°...+14°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +7°, днем +23°.

Народные приметы 10 мая

10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

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Автор: Елена Пилипчак