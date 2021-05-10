Сегодня в Киеве будет солнечно / Фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 10 мая, в столице ожидается ясная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеСегодня украинцев порадует солнечный день с температурой до +23° (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°.
Весь день будет солнечно.
Ожидается ветер со скоростью до 2,7 м/с.
Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Народные приметы 10 мая
10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Тюльпаны, ирисы и айва: в Одесском ботсаду распустились яркие цветы (фото)
- В этом году апрель в Киеве был холоднее климатической нормы
- Редкое явление: в Австралии одновременно возникли пять водяных смерчей (видео)
- Снег покидает склоны: в Карпатах начинается настоящая весна (фото)
- Спасатели предупредили украинцев о высокой пожарной опасности
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram