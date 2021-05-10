Осадков не ожидается.

В пятницу, 10 мая, в столице ожидается ясная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +6°.

Весь день будет солнечно.

Ожидается ветер со скоростью до 2,7 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Народные приметы 10 мая

10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

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Автор: Елена Пилипчак