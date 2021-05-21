Порывы будут достигать 20 м/с.

Завтра, 22 мая, на западные области Украины налетит сильный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 22 мая в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на выходные 22-23 мая: данные Погоды УНИАН

В ближайшую субботу, 22 мая, дожди ожидаются только на Львовщине и в Луцке. На остальной территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +23°. В воскресенье дожди распространятся по западу и даже затронут Черниговщину. При этом во Львове похолодает до +15°, а в Днепре потеплеет до +25°.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +13°, днем +22°. В воскресенье днем ожидается +20°, а ночью - до +12°.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +19°, ливень. В воскресенье погода практически не изменится, только похолодает: ночью +6°, днем +15°.

В субботу в Одессе ожидается солнечная погода, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье-переменная облачность, +15°...+22°.

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Автор: Елена Пилипчак