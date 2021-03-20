В Киеве ухудшилась погода: столицу накрыл снегопад (фото)

17:54, 20 марта 2021
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На выходные 20-21 марта синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем.

В Киеве снег / фото УНІАН
В Киеве снег / фото УНІАН

Вечером в субботу, 20 марта, в Киеве пошел снег.

Согласно данным Укргидрометцентра, днем в столице температура воздуха колебалась от 3 до 5 градусов тепла, ночью – от -1 до +1 градусов.

На выходные 20-21 марта синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем. 

В Киеве снег / фото УНИАН
В Киеве снег / фото УНИАН
В Киеве снег / фото УНИАН
В Киеве снег / фото УНИАН

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Автор: Катерина Шварц

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