В Киеве ухудшилась погода: столицу накрыл снегопад (фото)
На выходные 20-21 марта синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем.
Вечером в субботу, 20 марта, в Киеве пошел снег.
Согласно данным Укргидрометцентра, днем в столице температура воздуха колебалась от 3 до 5 градусов тепла, ночью – от -1 до +1 градусов.
На выходные 20-21 марта синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем.
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