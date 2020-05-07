В Карпатах из-за снегопадов объявили лавинную опасность 3 уровня
Лавинная опасность ожидается в течение 7-8 мая.
В течение 7-8 мая-за снегопадов в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +20° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"7 мая в высокогорье восточной части Закарпатской области и 7-8 мая в высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.
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