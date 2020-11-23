Зимняя сказка в Харькове: появились завораживающие фотографии

09:16, 23 ноября 2020
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На выходных Харьков засыпало снегом.

На прошедших выходных, 21 и 22 ноября, в Харькове выпал снег.

Фотографиями заснеженного города жители поделились в социальных сетях.

В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)

Первый снег в этом сезоне выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.

Прогноз погоды в Украине на 23 ноября: данные Погоды УНИАН

В понедельник, 23 ноября, в Украине немного потеплеет: температура днем не опустится ниже +3°. Практически по всей стране - облачно, местами покажется солнце. Ясная погода ожидается только в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также в Симферополе. При этом на Харьковщие и Сумщине ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+7°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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