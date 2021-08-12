Непогоды стоит ожидать в восточных и некоторых южных областях.

Сегодня, 12 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сегодня в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на сегодня, 12 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Черновцах в четверг - почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +12°...+23°, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, почти безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+28°.

В Одессе 12 августа - почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет немного безоблачно, +16°...+25°, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

Автор: Екатерина Лиманская