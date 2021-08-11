В четверг, 12 августа, свежее всего будет на западе Украины, а на востоке и юге - жара, но не сильная.

В четверг, 12 августа, по всей Украине чуть снизится температура. На востоке будет максимум +32°, а на западе: +22°...+24°. Небольшие дожди возможны в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. На остальной территории - небольшая облачность и комфортная температура.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Черновцах в четверг - почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+28°.

В Одессе 12 августа - почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет немного безоблачно, +16°...+25°, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

Народные приметы на 12 августа

12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

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Автор: Екатерина Лиманская