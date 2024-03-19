Повышение температуры в Украине ожидается с середины недели.

Сегодня, 19 марта, на погоду в Украине будет влиять циклон. Из-за этого ожидается продолжение осадков, а температура не порадует стабильным теплом. Однако такая погода продлится еще недолго. Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что потепление в Украину придет уже в середине недели.

"Потепление предполагается 21-22 марта", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Сегодня же, по ее словам, циклон будет определять в целом повсюду влажную погоду - дожди, на западе, местами в центре и на севере местами с мокрым снегом.

Видео дня

Температура воздуха днем в большинстве областей ожидается +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) воздух прогреется до +8...+14 градусов, а в западных областях будет холоднее всего, +2...+5 градусов.

В Киеве сегодня днем, по словам Наталки Диденко, ожидается ослабление и прекращение осадков. Температура воздуха будет около +5 градусов.

Когда в Украине потеплеет - что говорят синоптики

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что повышение температуры ожидается со среды, 20 марта.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, температурный фон на этой неделе останется высоким, однако в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны.

Вас также могут заинтересовать новости: