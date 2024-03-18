На этой неделе в большинстве областей Украины пройдут дожди и мокрый снег, местами не исключены туманы. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".
"Вследствие перемещения на территорию Украины атмосферных фронтов и под влиянием высотного циклона ожидается период неустойчивой и влажной погоды", - пояснил он.
По данным Кибальчича, практически ежедневно в Украине будут наблюдаться дожди, а в северных и западных областях временами мокрый снег. Температурный фон останется высоким, однако в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны.
Погода 18 марта
Сегодня в западной части ожидается снег и мокрый снег, на остальной территории страны пройдут дожди. В центральных областях и на Киевщине местами осадки будут значительными. На Левобережье страны возможен туман. Температура днем будет +7...+12 °С, в западных областях похолодает до 0...+5 °С.
Погода 19 марта
"Во вторник, 19 марта, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Кое-где возможен туман. В западной части на дорогах местами гололедица", - прогнозирует Кибальчич.
Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С; в западных областях ночью будет мороз -4...+1 °С, днем +1...+6 °С.
Погода 20 марта
В среду, по прогнозу синоптика, осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. На юге и востоке будет преимущественно сухо.
"В Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - предупреждает Кибальчич.
Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С; в западных областях ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С.
Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика
Синоптик Наталья Диденко говорит, что холодная погода в Украине будет держаться еще воскресенья. Уже со среды, по ее данным, температура повысится.