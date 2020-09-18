Синоптики дали прогноз погоды на осень в Украине
По прогнозу синоптиков, уже с 23 сентября снова начнется небольшое потепление.
Похолодание в Украине будет непродолжительным. Уже на следующей неделе температура воздуха снова начнет повышаться и к концу сентября достигнет практически летних значений.
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Об этом говорится в прогнозе синоптиков, передает "Обозреватель".
Как рассказала синоптик Татьяна Адаменко, прохладная погода продержится до 22 сентября. Затем начнется постепенное повышение температуры до 20-25 градусов, на юге – до 27 градусов выше нуля к 27 сентября.
"В ближайшие несколько дней, в выходные, в начале следующей недели будет от 15 до 17 градусов тепла, холодные ночи – 7-8 градусов. На западе страны не исключены заморозки на почве", – сообщил синоптик Роман Мурмыло.
По его прогнозу, уже с 23 сентября снова начнется небольшое потепление, и погода начнет соответствовать климатической норме конца сентября. Днем будет до 25 градусов.
Мурмыло заметил, что период с 23 сентября можно считать бабьим летом. По его словам, начало октября будет таким же, как конец сентября – умеренно теплым и без осадков.
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Народный синоптик Владимир Деркач пообещал украинцам целых три бабьих лета: первое - в последней декаде сентября, второе - в октябре, третье - с 5-6 ноября.
Похолодание в Украине
Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.
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