В Украину идет резкое похолодание с заморозками и сильным ветром
Средняя суточная температура воздуха на выходные снизится на 10-12°.
В течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха.
В Киеве сегодня температура до + 27°, без осадков
Как сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью в эти дни ожидается до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем до 14-19°.
Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры.
Похолодание в Украине
- Ранее стало известно, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
- На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание даже возможны заморозки.
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