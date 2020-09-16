В Украину идет резкое похолодание с заморозками и сильным ветром

10:47, 16 сентября 2020
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Средняя суточная температура воздуха на выходные снизится на 10-12°.

В Украине ожидаются первые заморозки / фото getbg.net
В Украине ожидаются первые заморозки / фото getbg.net

В течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха.

В Киеве сегодня температура до + 27°, без осадков

Как сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью в эти дни ожидается до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем до 14-19°.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры.

Похолодание в Украине

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Автор: Андрей Василюк

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Теги: #похолодание в Украине
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